Trump: Ma vad cu NATO, UK si Putin. Cel mai usor va fi cu Putin

Intr-o declaratie facuta de la Casa Alba inaintea turneului in Europa care include prezenta la summitul NATO , o vizita in Marea Britanie si o intalnire cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, Donald Trump a criticat din nou tarile Aliantei Nord-Atlantice pentru bugetele insuficiente alocate apararii."Prin urmare, am NATO, am Marea Britanie, care trece printr-o anumita criza, si il am pe Putin. Sincer, cea cu Putin poate este cea mai facila intrevedere"."Cine ar crede?", a afirmat Donald Trump, citat de site-ul agentiei Reuters."Vom vedea cum se va derula intalnirea", a spus Donald Trump. Intrevederea este programata luni, la Helsinki.Intrebat de un jurnalist daca Vladimir Putin ii este prieten ori inamic, Trump a spus: "Chiar nu pot spune acum. In ceea ce ma priveste, un concurent".Pe fondul acuzatiilor privind ingerintele Rusiei sau chiar contacte intre echipa sa de campanie electorala si Moscova, Donald Trump a afirmat repetat ca vrea o relatie buna cu Vladimir Putin, in pofida tensiunilor bilaterale din cauza conflictelor din Ucraina si Siria. Presedintele SUA a respins acuzatiile privind contacte cu Rusia in campania electorala prezidentiala din 2016.