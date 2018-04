Trump amana impunerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca sa nu-l enerveze si mai rau pe Putin

Casa Alba a anuntat, luni, ca ia in considerare impunerea unor sanctiuni suplimentare asupra Rusiei in legatura cu sustinerea acordata de Moscova regimului de la Damasc, informeaza Reuters."Luam in considerare impunerea unor sanctiuni suplimentare asupra Rusiei, urmand sa luam o decizie in viitorul apropiat", a declarat purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders.Un oficial american a declarat ca presedintele Trump este ingrijorat ca impunerea de noi sanctiuni, imediat dupa bombardarea Siriei, ar interfera cu eforturile sale de a negocia cu omologul sau rus, Vladimir Putin Trump si-a exprimat ingrijorarea ca, daca Administratia SUA nu va proceda prudent, tensiunile intre Washington si Moscova - care deja sunt la cel mai ridicat nivel dupa Razboiul Rece - ar putea escalada in mod periculos, a mai afirmat oficialul.Lavrov: Relatiile cu Occidentul, mai tensionate decat erau in perioada Razboiului ReceRelatiile intre Rusia si Occident sunt mai tensionate decat erau in perioada Razboiului Rece, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia Tass."Consider ca sunt mai tensionate (relatiile intre Rusia si Occident). Deoarece in timpul Razboiului Rece erau canale de comunicare si nu exista o obsesie pentru rusofobie, care seamana cu un genocid prin sanctiuni", a spus Lavrov.Ministrul rus de Externe sustine ca liderii statelor occidentale sunt constienti de cat de serioasa este aceasta situatie.Statele Unite au adoptat recent o serie de masuri punitive la adresa Rusiei, inclusiv expulzarea mai multor zeci de diplomati rusi, ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, si a impus sanctiuni impotriva a 24 de cetateni rusi, printre care si aliati ai lui Putin, in legatura cu imixtiunile Moscovei in scrutinul prezidential american si alte "activitati maligne".Luni, Marea Britanie si SUA au acuzat ca hackeri sustinuti de agentii guvernamentale din Rusia au atacat sisteme cibernetice din intreaga lume, in cadrul unei campanii de spionaj care a vizat institutii, companii, infrastructura esentiala si chiar persoane private.Citeste si Relatiile intre Rusia si Occident sunt mai tensionate decat erau in perioada Razboiului Rece... citeste mai departe despre " Trump amana impunerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca sa nu-l enerveze si mai rau pe Putin " pe Ziare.com