Trump ameninta ca va distruge economia Turciei, daca Erdogan merge prea departe cu ofensiva din Siria

Trump a spus "ca va distruge si nimici" economia turca, daca "va depasi limita" cu ofensiva in Siria, in urma deciziei de duminica de a retrage fortele americane din nord-estul Siriei.Retragerea americana va lasa fortele conduse de kurzi din Siria, aliate de mult timp ale Washingtonului, vulnerabile in fata unei incursiuni a armatei turce, care ii considera teroristi.Dupa criticile venite din partea ambelor partide politice, ca Washingtonul ii abandoneaza pe kurzii sirieni prin retragerea fortelor Statelor Unite, Trump a adresat un avertisment puternic Ankarei."Asa cum am mai afirmat anterior cu tarie, iar acum doar reiterez, daca Turcia va face ceva, care, in intelepciunea mea cea mare si de neegalat, voi considera ca depaseste limita, voi distruge si voi nimici in totalitate economia Turciei (am mai facut-o)", a scris Trump pe Twitter ....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019Lira turceasca a scazut luni la cel mai redus nivel din peste o luna in raport cu dolarul, din cauza ingrijorarii provocate de incursiunea planificata in nordul Siriei si avertismentul lui Trump.Luptatorii kurzi, membri ai Fortelor Democrate Siriene (SDF), acuza Washingtonul ca isi reneaga aliatul si va decizia va avea un efect negativ mare asupra razboiului impotriva militantilor.Un comunicat al Casei Albe de duminica pare sa lase Turciei responsabilitatea captivilor din gruparea Stat Islamic, detinuti in tabere ale SDF, la sud de zona sigura propusa initial de Turcia.Pentagonul a anuntat luni ca Statele Unite nu sustin ofensiva turca in nordul Siriei si ca armata americana nu se va implica in niciun fel.