Trump ameninta ca va inchide Guvernul SUA, daca democratii nu-i voteaza legile privind imigratia

"Sunt dispus sa 'inchid' Guvernul daca democratii nu ne dau voturile necesare pentru (pachetul legislativ privind) securitatea frontierelor, care include zidul (de la granita cu Mexicul)! Trebuie scapat de Loterie (a vizelor), (practica) Catch & Release etc. si sa trecem intr-un final la un sistem de imigratie bazat pe MERIT! Avem nevoie ca oameni grozavi sa vina in tara noastra", a declarat Trump, in stilul caracteristic, intr-un mesaj pe Twitter I would be willing to "shut down" government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018Guvernul SUA a mai intrat in blocaj de doua ori, de la inceputul acestui an, prima data in ianuarie, pentru 3 zile, cand republicanii lui Trump si democratii nu s-au inteles in Senat privind finantarea pe termen scurt a institutiei.Jumatate din angajatii Pentagonului nu au mai venit atunci la serviciu, impreuna cu alte sute de mii de angajati din sistemul administrativ, pentru ca nu au mai existat bani pentru plata salariilor.Situatia s-a repetat si in februarie, dupa ce Senatul nu a reusit sa adopte un acord referitor la finantarea bugetului pe urmatorii doi ani, iar activitatea Guvernului a fost blocata pentru cateva ore, pana s-a gasit o solutie.Un alt blocaj grav din lipsa de fonduri, care a determinat inchiderea partiala a mai multor institutii guvernamentale, s-a petrecut in octombrie 2016 si a durat 16 zile.