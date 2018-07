Trump ameninta Turcia cu sanctiuni in cazul pastorului Branson. Erdogan: Nu poate obtine rezultatul dorit amenintand

Presedintia turca a afirmat joi ca Statele Unite nu vor obtine cu amenintari "rezultate" in vederea eliberarii pastorului american judecat in Turcia si a indemnat Washingtonul "sa adopte o atitudine constructiva", transmite AFP."Adminstratia americana (...) trebuie sa inteleaga ca nu poate obtine rezultatul dorit amenintand Turcia", a declarat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin."Statele Unite trebuie sa-si revizuiasca abordarea si sa adopte o atitudine constructiva inainte de a dauna mai mult propriilor interese si aliantei lor cu Turcia", a adaugat purtatorul de cuvant.Discutii la nivel inaltSemn al situatiei grave, seful diplomatiei de la Ankara, Mevlut Cavusoglu, si omologul sau american, Mike Pompeo, au discutat joi la telefon, potrivit unui inalt oficial turc sub acoperirea anonimatului.Miercuri, un tribunal din Turcia a decis ca Brunson, care se afla in inchisoare de 21 de luni, sa ramana in arest la domiciliu.Reactia lui TrumpAceste declaratii au intervenit dupa ce liderii americani au amenintat sa impuna sanctiuni impotriva Ankarei daca pastorul Andrew Brunson, judecat in Turcia pentru "terorism" si "spionaj", nu este pus in libertate."Statele Unite vor impune importante sanctiuni impotriva Turciei pentru detentia indelungata a pastorului Andrew Brunson, un crestin formidabil, tata de familie si o persoana magnifica", a scris Donald Trump intr-un mesaj pe Twitter , cerand sa fie "eliberat imediat".The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018Pastorul risca 35 de aniAutoritatile turce il acuza pe pastorul Brunson de activitati de "spionaj" si ca a ajutat doua organizatii considerate teroriste de Ankara: Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) si reteaua predicatorului Fethullah Gulen, caruia presedintele Erdogan ii imputa tentativa de puci din 2016 in ...citeste mai departe despre " Trump ameninta Turcia cu sanctiuni in cazul pastorului Branson. Erdogan: Nu poate obtine rezultatul dorit amenintand " pe Ziare.com