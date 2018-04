Printr-o postare pe Twitter anunta ca rachetele americane sunt pregatite de atac si le cere militarilor rusi sa paraseasca zona si sa nu se mai asocieze cu un "animal asasin", a scris presedintele SUA, referindu-se la regimul Bashar-al-Assad.Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 aprilie 2018-vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Trump anunta atacul in Siria si le spune rusilor sa se fereasca de rachete " pe Ziare.com