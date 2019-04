"Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul, frontiera va fi inchisa, este 100% sigur", a declarat de la Casa Alba seful statului american, arata AFP.Inchiderea va fi poate numai "pe sectiuni intinse ale frontierei", si nu pe toata lungimea sa, a precizat el, inainte de a promite un anunt "pentru urmatoarele zile".Vineri, Donald Trump a amenintat intr-un mesaj pe Twitter ca va inchide frontiera din aceasta saptamana, daca Mexicul "nu va pune capat imediat intregii imigratii ilegale care ajunge in Statele Unite".Mai multe voci, mai ales din randul republicanilor, s-au facut auzite ulterior pentru a-l avertiza asupra consecintelor unei asemenea decizii pentru economia americana."Sigur va avea un impact asupra economiei americane", a recunoscut Donald Trump, dar "securitatea este mai importanta", a subliniat el.Liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, si-a exprimat imediat dezacordul. "Inchiderea frontierei ar putea avea un impact economic catastrofal asupra tarii si sper ca nu vom face asta", a declarat el presei.Presedintele Trump a facut din lupta impotriva imigratiei ilegale din America Centrala o prioritate, promitand in cursul campaniei din 2016 ca va construi un zid la frontiera cu Mexicul.El a mai amenintat in decembrie, la inceputul celui mai lung "shutdown" (blocajul partial al administratiei federale) din istoria SUA, ca va inchide frontiera daca democratii din Congres nu accepta sa finanteze zidul.Ulterior, Donald Trump a decretat o "urgenta nationala" pentru a trece peste Camera Reprezentantilor si Senat si a debloca astfel fondurile necesare ridicarii zidului controversat.Citeste si:Armata ii plateste zidul lui Trump: Seful Pentagonului a aprobat alocarea unui miliard de dolariCe spun congresmenii statelor de la granita cu Mexicul despre zidul dorit de Trump ...citeste mai departe despre " Trump e 100% pregatit sa inchida frontiera cu Mexicul. "Ar avea un impact economic catastrofal" " pe Ziare.com