Trump anunta ca secretarul Energiei isi da demisia: A venit timpul, trei ani e mult

"Rick a facut o treaba fantastica la Energie, dar a venit timpul, trei ani e mult", a declarat Donald Trump intr-o vizita in Texas, relateaza AFP."Noi il avem pe succesorul sau, il voi anunta foarte curand", a continuat el.Secretarul adjunct Dan Brouillette, care a asistat la mai multe reuniuni internationale in domeniul energiei in ultimele luni, ar urma sa-i succeada.Rick Perry, in varsta de 69 de ani, un fost guvernator al Texasului si un candidat infrant in alegerile primare republicane din 2016, a anuntat luna aceasta ca nu intentioneaza sa demisioneze, dezmintind dezvaluiri din presa potrivit carora urmeaza sa plece din functie in noiembrie.In ultimele saptamani el s-a aflat in centrul anchetei care vizeaza destituirea lui Donald Trump.Trei comisii din Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, l-au somat pe Rick Perry sa le transmita documente cu privire la rolul pe care l-a jucat in tentativa presedintelui american de a exercita presiuni asupra Ucrainei pentru a-l ancheta pe Joe Biden.