Trump anunta o operatiune masiva de arestare a imigrantilor ilegal, care va incepe in acest weekend

Operatiunea, care va avea loc in 10 orase, va viza familiile care au primit recent ordine de deportare din partea tribunalelor, insa nu au parasit inca tara, informeaza Reuters.Trump a anuntat operatiunea si luna trecuta, pe Twitter , pentru ca apoi sa o amane. Este neobisnuit ca guvernul sa anunte operatiunile de deportare.Trump, vorbind in fata reporterilor, la Casa Alba, a declarat ca nu este ingrijorat de faptul ca anuntul i-ar putea ajuta pe cei vizati de sa scape."Oamenii vin in tara ilegal, noi ii scoatem legal. Daca informatia iese la iveala, asta este", a declarat Trump.Presedintele american, care a facut din oprirea imigratiei ilegale una dintre prioritatile sale, incearca sa gestioneze un val de familii din America Centrala care ajung in SUA prin Mexic Operatiunea va avea loc in contextul in care au existat critici masive fata de conditiile in care imigrantii sunt tinuti in centrele de detentie la granita de sud-vest.Administratia Trump a crescut presiunea asupra guvernelor din Mexic si din mai multe tari sud-americane pentru a opri valul de imigranti care ajung la granita cu SUA.Trump se va intalni cu presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, la Casa Alba, luni, pentru a discuta despre imigratie si securitate. Morales ar putea semna un acord cu Trump prin care Guatemala ar fi declarata o destinatie sigura pentru azilanti, ceea ce i-ar putea opri pe imigranti din a cere azil in SUA.Operatiunea din weekend va viza familiile ale caror cazuri au fost gestionate printr-un proces accelerat care a inceput in 2018.Dintre aceste cazuri, 2.000 de imigranti au fost anuntati de Immigrations and Customs Enforcement (ICE - agentia care se ocupa de imigratie in SUA) ca vor fi deportati pentru ca nu s-au prezentat la tribunal, a informat directorul ICE, Mark Morgan.ICE a refuzat sa comenteze cu privire la operatiunea din weekend."Ne vom concentra pe infractori cat de mult putem", a afirmat Trump. ...citeste mai departe despre " Trump anunta o operatiune masiva de arestare a imigrantilor ilegal, care va incepe in acest weekend " pe Ziare.com