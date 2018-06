Donald Trump a facut aceste afirmatii in cursul summitului G7, desfasurat saptamana trecuta in provincia canadiana Quebec.Doi diplomati prezenti la intrevedere au declarat sub protectia anonimatului pentru site-ul BuzzFeed News ca Donald Trump a exprimat nemultumire ca Moscova nu a fost invitata la summit. In contextul in care liderii prezenti i-au explicat ca Rusia a anexat regiunea ucraineana Crimeea, presedintele SUA a mentionat ca regiunea Crimeea apartine Rusiei pentru ca locuitorii vorbesc limba rusa.Rusia a anexat ilegal regiunea ucraineana Crimeea in anul 2014, atragandu-si sanctiuni internationale si masura excluderii din G8.In cursul dineului de la summitul G7, Donald Trump a mai afirmat, potrivit surselor citate, ca "Ucraina este una dintre cele mai corupte tari din lume".Donald Trump a afirmat si public ca Rusia trebuie sa fie reprimita in Grupul tarilor puternic industrializate. "Acest grup obisnuia sa fie G8, nu G7. S-a intamplat ceva in urma cu ceva timp astfel ca Rusia nu mai este membra", a spus presedintele SUA.Citeste si:Donald Trump vrea Rusia inapoi in G8, de unde a fost exclusa dupa anexarea Crimeei. Cum raspunde MoscovaStatele europene din G7 refuza propunerea lui Trump, de a reprimi Rusia in grupSummit G7 tensionat: Tusk ii reproseaza lui Trump ca sfideaza ordinea mondialaTrump a retras SUA din declaratia comuna a G7. A anuntat asta din avion, dupa ce l-a enervat ce a spus Trudeau ...citeste mai departe despre " Trump ar fi declarat ca regiunea Crimeea apartine Rusiei, pentru ca locuitorii vorbesc rusa " pe Ziare.com