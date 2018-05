O reducere a numarului militarilor americani in Coreea de Sud nu este menita sa fie pusa in balanta in cadrul summit-ului prevazut la sfarsitul lui mai sau inceputul lui iunie intre liderul nord-coreean Kim Jong-un si presedintele american consacrat programului inarmarii nucleare a Phenianului, scrie New York Times.Un eventual tratat de pace intre cele doua Corei ar justifica mai putin prezenta celor aproximativ 28.500 de militari americani stationati in prezent in Coreea de Sud, comenteaza NYT.Insa o retragere totala a Statelor Unite din aceasta tara este improbabila, declara oficialii citati de ziar.Donald Trump si-a exprimat in trecut dorinta de a retrage trupele americane din Coreea de Sud, argumentand ca Seulul nu compenseaza pentru costurile de mentinere a militarilor, iar prezenta acestora nu a impierdicat Coreea de Nord sa devina o amenintare nucleara.Cu toate acestea, Administratia prezidentiala a Coreei de Sud a anuntat printr-un comunicat ca, potrivit unui oficial al Consiliului de Securitate al Statelor Unite, raportul este fals, relateaza agentia Reuters.Casa Alba si Pentagonul au refuzat pentru moment sa dea declaratii.Trupele americane sunt prezente in Sud de la Razboiul Coreei (1950-1953), care s-a incheiat cu un armistitiu si nu cu un tratat de pace, ceea ce inseamna ca cele doua Corei se afla teoretic in razboi.Citeste si Ce vrea dictatorul coreean de la Donald Trump? O intalnire istorica ce poate deveni un esec global ...citeste mai departe despre " Trump ar fi ordonat Pentagonului sa reduca trupele americane din Coreea " pe Ziare.com