Nemultumit de numarul mare de vize acordate cetatenilor din anumite tari, Trump ar fi spus in iunie, cu ocazia unei sedinte pe aceasta tema, ca toti haitienii care au intrat in SUA in lunile precedente, adica 15.000 de oameni, au SIDA, si ca toti cei 40.000 de vizitatori nigerieni nu se vor mai intoarce in "colibele lor din Africa " dupa ce au vazut America , relateaza New York Times, care citeaza doi oficiali care au participat sau au fost informati in legatura cu sedinta in cauza, scrie Business Insider.De asemenea, Trump s-a plans in legatura cu cei aproximativ 2.500 de oameni care au venit in SUA din Afganistan, tara pe care a numit-o un paradis al teroristilor.Casa Alba a negat vehement ca Trump ar fi folosit termenii "SIDA" si "colibe" in acest context, iar mai multi participanti la sedinta sustin ca nu isi amintesc sa fi auzit comentariile.Administratia Trump si-a intensificat in ultima perioada eforturile pentru a combate imigratia ilegala, dar si pentru a o limita pe cea legala.C.S. ...citeste mai departe despre " Trump ar fi rabufnit pe tema imigratiei: Toti haitienii au SIDA si toti nigerienii traiesc in colibe " pe Ziare.com