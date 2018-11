Anuntul a fost facut de reprezentanti ai Administratiei prezidentiale de la Washington, relateaza agentia Reuters.Donald Trump se va intalni si cu Xi Jinping, presedintele Chinei, pentru prima data de cand cele doua tari au intrat in conflict comercial.Ulterior, Trump a declarat marti ca ar putea anula intrevederea pe care ar fi trebuit sa o aiba cu omologul sau rus Vladimir Putin la summit-ul liderilor din G20, pe fondul escaladarii tensiunilor intre Rusia si Ucraina.Intr-un interviu acordat publicatiei The Washington Post, liderul american a declarat ca asteapta "un raport complet" marti despre capturarea celor trei nave ucrainene de catre Rusia."Poate nu voi mai avea acea intrevedere. Nu imi place agresiunea. Nu vreau deloc sa fie agresiune", a declarat Donald Trump.Citeste si:Rusia a difuzat imagini cu marinarii ucraineni capturati, care recunosc ca actiunile lor au fost "o provocare" (Video)Conflict Rusia-Ucraina: Trei marinari ucraineni, incarcerati in Crimeea timp de doua luniGermania cere Rusiei sa elibereze marinarii ucraineni capturatiIn cadrul intrevederii, cei doi lideri planificasera sa discute despre probleme de securitate, tratatul INF, situatia din Orientul Mijlociu si Ucraina, a informat consilierul pentru Securitate, John Bolton. Summit -ul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) se va desfasura in Buenos Aires, Argentina, pe 30 noiembrie - 1 decembrie 2018.Din Grupul economiilor dezvoltate G20 fac parte Africa de Sud Arabia Saudita, Argentina, Australia India , Indonezia, Italia Japonia , Coreea de Sud, Marea Britanie, Mexic , Statele Unite, Rusia, Turcia si Uniunea Europeana. ...citeste mai departe despre " Trump ar putea anula intalnirea programata cu Putin la summit-ul G20. Cu cine are intrevederi " pe Ziare.com