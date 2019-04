Trump are un mesaj dur pentru imigranti: Tara noastra este plina. Faceti cale intoarsa

Imigrantii ilegali "coplesesc sistemul nostru de imigratie si aceasta nu mai poate continua", a spus el in timpul unei intalniri cu ofiteri de politie de la granita, inainte de a inspecta o parte din zidul pe care intentioneaza sa-l ridice intre cele doua tari, relateaza AFP."Sistemul nostru este complet, nu mai putem sa va acceptam. Tara noastra este plina", a punctat el. "Asadar faceti cale intoarsa", a spus el in acest oras situat la aproximativ 300 de kilometri sud-est de Los Angeles.Totodata, Donald Trump a laudat rezultatele atitudinii sale ferme fata de vecinul sudic. "Mexicul, pentru prima data in decenii, face arestari semnificative la granita de sud, inainte ca migrantii sa inceapa lunga calatorie spre Statele Unite", a remarcat presedintele, adaugand: "Mexicul se comporta intr-un mod absolut fantastic de patru zile. Ii opresc pe toti".Totusi, miliardarul republican a avertizat din nou ca ar putea impune tarife pentru autoturismele importate din Mexic in cazul unei inversari a tendintei."Daca vor continua (sa retina migrantii), totul va fi bine. In caz contrar, vom taxa masinile cu 25% ", a spus el.Granita ramane deschisaDonald Trump mentine presiunea asupra Mexicului, dar a declarat joi ca nu va pune deocamdata in aplicare amenintarea de a inchide granita. Consecintele economice ar fi considerabile pentru ambele tari.Presedintele SUA le reproseaza mexicanilor ca permit migrantilor originari din America Centrala - in principal din Honduras, Guatemala si El Salvador - sa le tranziteze teritoriul pentru a ajunge in Statele Unite.Din 2015, el reitereaza ca solutia la afluxul de migranti este construirea unui zid de frontiera. Dar se confrunta cu scepticismul Congresului si a trebuit sa declare urgenta nationala, o procedura exceptionala, pentru a obtine miliardele de dolari necesare constructiei zidului.In Calexico, in fata unui tronson deja construit, presedintele american a laudat meritele edificiului. "Foarte greu de escaladat. Este un zid foarte frumos, cred ca pare fantastic", a afirmat el.Dar de cealalta parte a frontierei, in orasul Mexicali, aproape 200 de oameni au demonstrat sub un balon urias, reprezentan ...citeste mai departe despre " Trump are un mesaj dur pentru imigranti: Tara noastra este plina. Faceti cale intoarsa " pe Ziare.com