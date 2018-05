Trump, atac final asupra lui Robert Mueller, pentru ca Dosarul Rusia sa nu fie o povara pentru republicani in alegeri

O data la doi ani, in sistemul electoral din SUA, aproximativ jumatate din locurile Congresului trec prin filtrul alegerilor.Mandatul unui reprezentant este de patru ani, iar din doi in doi ani expira mandatele in jumatate dintre circumscriptiile electorale federale.Democratii sunt favoriti in aceasta cursa si au sanse sa obtina majoritatea atat in Senat, camera superioara a Congresului, cat si in Camera Reprezentantilor.O victorie a Partidului Democrat ar insemna, in primul rand, un vot impotriva actualului presedinte Donald Trump cu rezultatul imediat de limitare a influentei acestuia in politica locala, dar si in cea internationala, iar in al doilea rand ar crea un obstacol greu de trecut pentru Trump in perspectiva castigarii celui de al doilea mandat de presedinte al SUA.Demiterea lui Donald Trump, tema principala de dezbatere electoralaDar victoria democratilor nu va fi o treaba usoara. Pentru a putea stopa crearea unui posibil val democrat in luna noiembrie care sa spulbere majoritatea republicana din Congres, strategii politici ai Casei Albe au reusit sa impuna pe agenda publica ideea ca, odata cu venirea la putere a democratilor, acestia vor declansa procedurile de "impeachment" impotriva presedintelui, adica declansarea procedurilor de demitere a acestuia."Din partea republicanilor, Trump vorbeste despre impeachment de cate ori poate. El a adus subiectul in dezbaterea din campania electorala din 2018 ca sa-si motiveze nucleul dur, presupun. Iar in unele parti ale miscarii conservatoare si ale mass-media au inceput, in general, sa faca un mare caz din posibila demitere a presedintelui", scrie FiveThirtyEight, website de analiza si prognoza politica.Aceasta idee e respinsa atat de nucleul dur de fani ai presedintelui Trump, dar si de sustinatorii moderati ai Partidului Republican. Dezbaterea pe "impeachment" are drept scop motivarea electoratului republican in perspectiva alegerilor, astfel incat sa stopeze entuziasmul votantilor democrati.Steve Bannon, fostul strateg al lui Donald Trump, spune ca, in cazul in care campania electorala se transforma intr-un referendum privind demiterea presedintelui, republicanii au sanse sa castige alegerile - Foto: Hepta.ro"Mania si teama vor conduce alegerile din anii urmatori si vom vorb ...citeste mai departe despre " Trump, atac final asupra lui Robert Mueller, pentru ca Dosarul Rusia sa nu fie o povara pentru republicani in alegeri " pe Ziare.com