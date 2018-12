"Singura problema a economiei noastre este Fed. Ei nu au simtul pietei, nu prea inteleg razboaiele comerciale", a scris Trump pe Twitter , comparand Banca Centrala americana cu "un jucator puternic de golf care nu poate baga mingea in gaura pentru ca ii lipseste precizia".The only problem our economy has is the Fed. They don't have a feel for the Market, they don't understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can't score because he has no touch - he can't putt!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018Saptamana trecuta, Trump i-a cerut presedintelui Fed, Jerome Powell, sa nu creasca rata directoare a dobanzii, estimand ca aceasta ar fi o decizie gresita. Dar Powell nu a tinut cont de solicitarea liderului de la Casa Alba.CNN si Bloomberg au relatat in weekend ca, dupa aceasta decizie, Trump ar intentiona sa-l demita pe Powell, desi chiar el l-a ales in functia pe care o ocupa in prezent. Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a dezmintit insa ca presedintele ar avea o asemenea intentie. ...citeste mai departe despre " Trump ataca Banca Centrala: E singura problema a economiei americane " pe Ziare.com