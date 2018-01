Trump ataca din nou regimul de la Teheran: Marele popor iranian este reprimat de multi ani. Este timpul pentru o schimbare

"Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda acordului extrem de prost cu administratia Obama", a scris Trump pe Twitter "Marele popor iranian este reprimat de multi ani. Vrea hrana si libertate. Bogatia Iranului este pradata, la fel si drepturile omului. Este timpul pentru o schimbare", a adaugat el.Este al treilea mesaj incepand de vineri prin care presedintele american ataca regimul iranian.Sambata, el a atras atentia ca "regimurile asupritoare nu pot dura la infinit"."Intreaga lume intelege ca bunul popor al Iranului vrea o schimbare si ca, in afara de vasta putere militara a SUA, poporul iranian este cel de care liderii sai se tem cel mai mult", a scris Trump intr-o postare pe Twitter, reluand fragmente din discursul sau de la 19 septembrie de la Adunarea Generala a Natiunilor Unite.Aceste mesaje au fost insotite de atentionarile pe un ton similar ale vicepresedintelui american Mike Pence, purtatorului de cuvant al Casei Albe si ambasadoarei SUA la ONU , Nikki Haley.De la venirea la conducerea SUA a lui Donald Trump in urma cu un an, Iranul este una din tintele predilecte ale atacurilor administratiei americane, care denunta mereu ambitiile regionale ale Teheranului, implicarea acestuia in mai multe conflicte care au loc in regiune, cum sunt cele din Siria si Yemen, precum si programul sau de rachete balistice.Administratia americana denunta de asemenea cu regularitate acordul nuclear international incheiat in 2015 pentru garantarea unei utilizari pasnice a programului atomic al Iranului.Zece persoane au murit in violentele din Iran de la inceputul protestelor, in urma cu patru zile, impotriva guvernului si dificultatilor economice - somaj, preturi ridicate si coruptie.La o zi dupa apelul sau la calm si dupa promisiunea pentru "un mai mare spatiu de afirmare pentru critici", presedintele Hassan Rohani a avertizat luni ca "poporul iranian le va raspunde celor care creeaza probleme" si care, in opinia sa, nu reprezinta decat "o mica minoritate". ...citeste mai departe despre " Trump ataca din nou regimul de la Teheran: Marele popor iranian este reprimat de multi ani. Este timpul pentru o schimbare " pe Ziare.com