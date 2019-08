"Ma gandesc ca ar fi foarte dificil de incheiat un acord daca vor recurge la violenta (...) daca va fi un alt Tiananmen", a declarat Trump ziaristilor in New Jersey, in contextul in care sute de mii de manifestanti pro-democratie au protestat duminica din nou, pasnic, pe strazile din Hong Kong."Cred ca ar fi foarte dificil de realizat daca va fi violenta", a adaugat Trump, informeaza AFP.In Hong Kong au loc proteste de mai bine de doua luni, iar in ultimele zile tonul autoritatilor de la Beijing s-a inasprit, ceea ce a starnit temeri ca acestea ar putea recurge la o represiune asemanatoare celei din 1989, cand tancurile au patruns peste protestatarii din Piata Tiananmen, facand sute de morti si punand astfel capat revoltei incepute de studenti.Duminica dimineata, principalul consilier economic al presedintelui american, Larry Kudlow, a dat asigurari ca SUA si China incearca in mod activ sa reporneasca negocierile pentru a pune astfel capat razboiului comercial care afecteaza pietele financiare.Citeste mai departe despre " Trump avertizeaza China ca un ''alt Tiananmen'' in Hong Kong ar dauna unui acord comercial cu SUA " pe Ziare.com