Trump s-a suparat pe Twitter: Acuza platforma ca blocheaza mesajele liderilor republicani

"Practica Twitter de blocare a mesajelor liderilor republicani nu este buna. Vom verifica imediat aceasta practica discriminatorie si ilegala! Multe nemultumiri", a transmis Donald Trump joi seara prin Twitter.Twitter "SHADOW BANNING" prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018Mesajele unor lideri republicani nu mai apar automat pe linia principala de vizualizare a platformei de microblogging Twitter, informeaza publicatia Vice News. Printre mesajele blocate se numara cel al presedintelui Partidului Republican, Ronna McDaniel, ale unor congresmeni republicani si al purtatorului de cuvant al lui Donald Trump jr., fiul lui Donald Trump.Kayvon Beykpour, directorul Twitter responsabil de Produse, a declarat ca este vorba de un efect colateral al aplicarii politicii de "diminuare a mesajelor care indeparteaza utilizatorii de la conversatiile publice sanatoase". Mesajele nu sunt blocate in totalitate, dar nu mai apar pe linia principala de vizualizare.