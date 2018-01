In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the "Nuclear Button is on his desk at all times." Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 ianuarie 2018Kim Jong Un spusese luni ca toata suprafata Statelor Unite se afla in raza de actiune a rachetelor nucleare nord-coreene si ca pe biroul sau se afla in permanenta un buton nucleear. "E o realitate, nu o amenintare", declarase Kim, citat de agentia de presa Reuters. ...citeste mai departe despre " Trump catre Kim Jong Un: Butonul meu nuclear e mai mare si mai puternic " pe Ziare.com