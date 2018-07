Trump a lansat aceste amenintari la adresa Iranului intr-un mesaj postat pe Twitter , dupa ce Rohani a declarat duminica ca "americanii trebuie sa inteleaga ca pacea cu Iranul este mama oricarei paci, iar razboiul cu Iranul este mama tuturor razboaielor", relateaza Associated Press."Sa nu mai ameninti niciodata Statele Unite din nou sau vei suporta consecinte cum putini in istorie au suportat vreodata", a scris Trump cu majuscule.To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 iulie 2018Amentintarile vin la o zi dupa ce presedintele Iranului, Hassan Rouhani, l-a avertizat pe Donald Trump despre urmaririle unui conflict cu Teheranul, sustinand ca acest lucru ar reprezenta "mama tuturor razboaielor".Amintim ca Trump a retras in mai Statele Unite din acordul in dosarul nuclear iranian, incheiat in 2015, la Viena, cu scopul de a impiedica Teheranul sa se doteze cu arma nucleara si a dispus o inasprire a sanctiunilor americane. ...citeste mai departe despre " Trump, catre presedintele Iranului: Sa nu mai ameninti niciodata SUA sau vei suporta consecinte cum putini in istorie au suportat " pe Ziare.com