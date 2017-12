Comentariul lui Trump a fost dezvaluit de doi dintre invitatii sai pentru CBC News.Liderul de la Casa Alba isi petrece sarbatorile de iarna la clubul sau din Palm Beach, unde, in schimbul unei taxe de acceptare de 200.000 de dolari si a unei cotizatii anuale de 14.000 de dolari, unii dintre cei mai instariti membri ai societaii pot interactiona cu presedintele intr-un cadru inaccesibil americanului de rand.Vineri, inainte de a pleca spre resedinta la care si-a petrecut multe weekenduri de la inceputul mandatului, Trump a promulgat cea mai mare reforma a sistemului fiscal american din ultimii 30 de ani.Desi presedintele si Casa Alba au insistat in mod repetat ca noile masuri sunt menite sa vina in ajutorul clasei de mijloc, criticii reformei republicanilor sustin ca unele aspecte ale acesteia, precum reducerea impozitelor pentru companii, ii favorizeaza de fapt cei mai bogati dintre americani.In septembrie, inainte de finalizarea legii, Trump declara ca reforma fiscala nu le va aduce niciun fel de beneficii celor bogati."Bogatii nu vor beneficia deloc de pe urma acestui plan. Ne intereseaza clasa de mijloc si locurile de munca", a spus Trump.Citeste si:Trump a promulgat cea mai mare reforma fiscala din ultimii 30 de ani si a plecat in vacanta: Cifrele vor vorbiC.S.... citeste mai departe despre " Trump, catre prietenii sai, dupa promulgarea reformei fiscale: Tocmai ati devenit mult mai bogati " pe Ziare.com