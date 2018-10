"Deoarece consider ca au existat si ingerinte ale Chinei. Si consider ca, din pacate, China reprezinta o problema mai mare", a afirmat liderul de la Casa Alba, citat de agentia Tass.Vicepresedintele SUA, Mike Pence a acuzat de asemenea China ca incearca sa influenteze rezultatul scrutinului legislativ partial programat in Statele Unite in noiembrie.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile.Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - au fost inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.Citeste si:Departamentul de Justitie al SUA a inculpat 13 rusi in ancheta privind amestecul in alegerile prezidentialeAncheta Trump- Rusia : Steve Bannon a fost audiat timp de 20 de ore si le-a spus procurorilor tot ce stieUn nou scandal pe ancheta FBI privind Rusia: Republicanii lui Trump, acuzati ca au schimbat in secret un raportMichael Flynn, fostul consilier al lui Trump, care l-a primit pe Dragnea in SUA, a fost pus sub acuzare in dosarul rus ...citeste mai departe despre " Trump: China e o problema mai mare decat amestecul Rusiei in alegerile din 2016 " pe Ziare.com