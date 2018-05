Trump a citat surse anonime, conform carora cel putin un reprezentant FBI ar fi fost infiltrat in campania sa, in scop politic."Daca este adevarat, va deveni cel mai mare scandal politic", a declarat Donald Trump pe Twitter Fostul primar al orasului New York si unul din actualii avocati ai presedintelui, Rudolph Giuliani, a declarat ca nu are informatii clare despre acest subiect si ca "nici presedintele nu stie sigur daca a existat un astfel de individ", a relatat CNN.Cu toate acestea, Donald Trunp si Rudolph Giuliani nu au putut oferi informatii clare privind infiltrarea guvernamentala in campania prezidentiala din 2016.In timp ce procurorul special Robert Mueller investigheaza posibilele relatii intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia , presedintele american si aliatii sai sustin ca este o strategie a Departamentului de Justitie prin care sa ii submineze administratia.Trump a negat ca ar fi luat legatura cu cineva din Rusia, numind ancheta lui Mueller o "vanatoare de vrajitoare". Rusia a negat la randul ei ca ar fi avut ingerinte.Reprezentantii agentiei FBI au refuzat sa dea declaratii in urma acuzatiilor lui Trump. ...citeste mai departe despre " Trump citeaza "surse anonime" si acuza FBI ca ar fi colectat informatii despre campanie: Va deveni cel mai mare scandal politic! " pe Ziare.com