Trump confirma ca are o pozitie de-a dreptul jignitoare in negocierile cu Canada: Macar sa stie cum stam

In mesajul sau, Donald Trump s-a aratat indignat ca aceste afirmatii, facute confidential in fata jurnalistilor, au fost publicate, dar, "cel putin, Canada stie la ce sa se astepte", a scris el.Publicarea acestor afirmatii a pus in pericol negocierile care au loc cu incepere de marti la Washington pentru reinnoirea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA).Potrivit cotidianului canadian Toronto Star, presedintele republican le-a spus interlocutorilor sai ca administratia americana intentioneaza sa nu faca niciun compromis cu Canada si ca un posibil acord va fi incheiat "doar in conditiile noastre".In aceste discutii, Donald Trump sublinia ca se abtine sa faca publica pozitia sa, pentru ca este "atat de jignitoare, incat nu se va putea ajunge la un acord", arata si Politico.Wow, I made OFF THE RECORD COMMENTS to Bloomberg concerning Canada, and this powerful understanding was BLATANTLY VIOLATED. Oh well, just more dishonest reporting. I am used to it. At least Canada knows where I stand!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2018