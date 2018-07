Trump critica planul Theresei May privind Brexit, iar acordul comercial SUA - UK e in pericol. Cum raspunde Londra

Aflat in vizita in Marea Britanie, Donald Trump afirma, intr-un interviu acordat cotidianului The Sun, ca planul Theresei May in negocierile cu Bruxellesul pe tema Brexit ar bloca orice viitor acord comercial intre Marea Britanie si Statele Unite. Liderul de la Casa Alba sustine ca Theresa May a ignorat sfaturile sale in sensul unei abordari dure in negocierile cu UE , indreptandu-se "in sens invers".Theresa May tocmai a prezentat un plan privind abordarea in negocierile cu Bruxelles-ul. Guvernul britanic vrea sa obtina o zona de liber-schimb intre Marea Britanie si Uniunea Europeana. Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, si ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, au demisionat in semn de protest fata de acest plan.Ministrul Brexit-ului si secretarul de stat insarcinat cu acesta au demisionatBoris Johnson a demisionat din functia de ministru de Externe al Marii Britanii, suparat ca premierul vrea un Brexit prea soft"Daca vor semna un astfel de acord, noi am prefera colaborarea cu Uniunea Europeana, in locul celei cu Marea Britanie, astfel ca un tratat (SUA-Marea Britanie - n.red.) probabil ar fi exclus. Daca fac acest lucru, atunci probabil ca acordul britanicilor cu Statele Unite nu va fi facut", a atras atentia Donald Trump.Planul Theresei May "va afecta in mod categoric relatiile comerciale cu Statele Unite. Din nefericire, vor fi influente negative. Noi oricum avem destule dificultati cu Uniunea Europeana. Luam masuri chiar acum in relatia cu Uniunea Europeana deoarece nu au tratat Statele Unite corect in relatiile comerciale", a explicat Donald Trump, care a impus taxe vamale la importurile de otel si aluminiu, inclusiv din tarile UE, si vrea sa limiteze importurile de autovehicule din spatiul comunitar.Trump: UE face tot atat de mult rau ca si China , doar ca este mai micaRazboiul pe tarifele comerciale continua: Trump ameninta UE ca va suprataxa masinile produse in EuropaRazboiul comercial dintre Trump si China face victime colaterale: BMW si alti producatori germani de automobile, prinsi la mijlocMarea Britanie, Germania Japonia si Canada sunt gata de razboi comercial cu SUAReferindu-se la afirmatiile ...citeste mai departe despre " Trump critica planul Theresei May privind Brexit, iar acordul comercial SUA - UK e in pericol. Cum raspunde Londra " pe Ziare.com