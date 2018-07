A da curs cererii lui Trump ca statele NATO sa-si creasca intr-un final cheltuielile militare la 4% din PIB nu va face ca lumea sa fie mai sigura, a declarat Maas pentru agentia dpa."O astfel de solicitare nu are nimic de-a face cu o politica de securitate serioasa. In locul unor astfel de solicitari, avem urgent nevoie de un mai mare respect pentru reguli si fata de ordinea internationala", a insistat el.Cu toate acestea, Maas a sustinut o crestere a cheltuielilor de aparare din partea Germaniei. "Stim ca pacea si securitatea nu vin gratis", a spus el. Daca SUA devin "mai putin previzibile" ca parteneri, Europa va trebui sa investeasca mai mult in propria securitate si in echipament.In ceea ce priveste comportamentul lui Trump la summitul NATO din Bruxelles, Maas a declarat ca "a-i trata pe partenerii internationali ca pe niste figuranti intr-un reality show nu doar ca duce la pierderea increderii celorlalti, dar il afecteaza in cele din urma" si pe cel care se comporta in acest fel.Donald Trump a provocat uluire miercuri la Bruxelles, dupa ce a spus ca Germania este prizoniera Rusiei din cauza proiectului de gazoduct Nord Stream 2, care va aproviziona Germania cu gaze naturale rusesti. Apoi, Trump a dominat ziua a doua a summitului cu cererile sale repetate privind cresterea cheltuielilor pentru aparare, adresate tarilor membre ale NATO, aminteste dpa.Pe acest subiect, poti citi si:Ce spune Merkel despre conflictul cu Trump si intalnirea liderului SUA cu PutinFost ministru german de Externe: Trump nu stie decat de forta. Sa-i aratam ca si noi suntem puterniciDe ce a anulat Trump toate bilateralele de la NATO, inclusiv cea cu Iohannis. Discutii tensionate la summit ...citeste mai departe despre " Trump, criticat de ministrul german de Externe. Cum ar fi nevoita Europa sa se ocupe mai mult de propria securitate " pe Ziare.com