"Destituirea pentru asta? E o gluma!", a reactionat presedintele american in timpul unei conferinte de presa sustinute la New York, in marja Adunarii Generale a ONU El a afirmat ca discutia telefonica avuta cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si care se afla in centrul noului scandal politic care zguduie Washingtonul, a fost "magnifica", relateaza AFP.Aceasta convorbire, interceptata de serviciile secrete americane, a fost urmata de un denunt intern al unui membru al acestor servicii, presa relatand apoi ca Donald Trump i-ar fi facut o "promisiune" neobisnuita lui Zelenski si l-a incurajat in privinta unei investigatii asupra fiului lui Joe Biden.In urma scandalului declansat in SUA de acest caz, democratii, care detin majoritatea in Camera Reprezentantilor, au anuntat marti lansarea unei anchete oficiale in vederea punerii sub acuzare a presedintelui, care poate duce la destituirea acestuia (impeachment).Vezi si:Trump considera ca stenograma convorbirii cu Zelenski dovedeste ca n-a facut nicio presiune asupra acestuiaTrump i-a cerut lui Volodimir Zelenski sa ii ancheteze pe Joseph Biden si fiul sau, arata stenograma conversatieiBiden cere publicarea transcrierii unei convorbiri intre Trump si oficiali ucraineni, acuzandu-l ca a cerut favoruri politice ...citeste mai departe despre " Trump, despre scandalul ucrainean: Destituirea pentru asta? E o gluma! " pe Ziare.com