Trump e gata sa scape: Democratii nu reusesc sa stranga voturile necesare pentru destituire

Democratii au incercat sa obtina sprijinul a cel putin 4 republicani in demersul lor, dar sperantele par sa se fi spulberat dupa ce senatorul republican Lamar Alexander, care era indecis, a declarat ca nu mai sunt necesare dovezi suplimentare in acest caz, noteaza vineri Reuters.Decizia lui Alexander pare ca va grabi incheierea procesului desfasurat timp de doua saptamani in Senat.Republicana Susan Collins anuntase ca va sprijini convocarea martorilor, insa democratii mai au nevoie de inca trei voturi pentru a intruni majoritatea de 51 care le-ar permite sa cheme martori si sa prelungeasca astfel procesul.Pentru demiterea presedintelui este nevoie de votul a doua treimi dintre membrii Senatului, ceea ce face improbabila inlaturarea sa din functie.Democratii sperasera sa fie audiat John Bolton in urma informatiilor - pe care acesta nu le-a negat - ca, intr-o carte ce urmeaza sa apara, fostul consilier pentru securitate nationala al lui Trump afirma ca presedintele i-a spus ca dorea sa inghete ajutorul militar de 391 milioane de dolari catre Ucraina pana cand Kievul ii va ancheta pe Joe si Hunter Biden.Pentru vineri se asteapta ca fiecare tabara sa-si prezinte pledoariile finale inainte ca Senatul sa decida cu privire la convocarea martorilor.Senatorul Adam Schiff, principalul acuzator din partea democratilor in acest proces, a propus ca ambele parti sa audieze cu usile inchise depozitiile vreme de o saptamana, timp in care Senatul sa revina la treburile curente.Nu exista insa niciun indiciu ca solicitarea sa a fost luata in considerare de republicani.Chiar daca sedinta de vineri s-ar putea prelungi pana tarziu in noapte, un consilier republican a spus ca, prin artificii procedurale, votul privind achitarea lui Trump ar putea fi amanat pentru sambata sau chiar luni, ceea ce ar asigura o audienta mai mare in randul publicului american.Achitarea lui Trump i-ar permite acestuia sa ceara razbunare exact in momentul in care Partidul Democrat da startul luni, 3 februarie, alegerilor primare pentru desemnarea candidatului sau la presedintie.Intr-un miting tinut joi la Des Moines, in Iowa, Trump i-a acuzat pe democrati ca vor sa-i anuleze victoria din alegerile prezidentia ...citeste mai departe despre " Trump e gata sa scape: Democratii nu reusesc sa stranga voturile necesare pentru destituire " pe Ziare.com