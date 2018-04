Trump i-a pus gand rau procurorului Muller, care ancheteaza relatia sa cu Rusia. Capul cui urmeaza sa cada?

Potrivit CNN, aceasta masura i-ar putea permite presedintelui american sa ii limiteze puterile lui Mueller, ceea ce ii prieste lui Trump, care se simte din ce in ce mai amenintat de investigatie.Masura ar veni in contextul in care, luni, FBI a perchezitionat birourile din New York ale avocatului lui Trump, Michael Cohen, si a si confiscat documente care au legatura cu dosarul Stormy Daniels, o actrita de filme porno care spune ca a avut o aventura cu Trump.Donald Trump vrea audieri cu usile inchise in cazul starletei porno Stormy DanielsStarleta porno Stormy Daniels a spus in prime-time la TV ca a avut o relatie sexuala cu TrumpStarleta porno Stormy Daniels a trecut un test poligraf, care confirma aventura cu TrumpPerchezitia a fost autorizata de Rosenstein, dar nu a fost ceruta in totalitate de Mueller, el doar oferind dovezi pentru a justifica interventia.Printre optiunile lui Trump se mai numara si demiterea procurorului general al SUA, Jeff Sessions, retras acum din investigatie, dupa ce a fost audiat in Congres, privind anumite intalniri cu rusii.Amintim ca Sessions s-a recuzat din ancheta cu Rusia si astfel Rosenstein, fiind adjunctul sau, a ajuns sa se ocupe de dosar. Deci telul final al lui Trump - concedierea lui Mueller - sta in mainile lui Rosenstein, astfel ca daca Trump il concediaza, poate propune pe cine vrea pentru aceasta functie.Momentan, CNN scrie ca e posibil ca cel care va fi concediat primul sa fie Rod Rosenstein. Unii consilieri i-au sugerat lui Trump ca exista motive intemeiate ca sa-l demita, evocand un conflict de interese, pentru ca Rosenstein e martor in investigatia condusa de Mueller, pentru ca a redactat memo-ul care justifica demiterea fostului director al FBI, James Comey.Memo-ul prin care a fost concediat Comey este si el obiect de interes in ancheta privind ingerintele ruse condusa de Mueller, pentru ca Trump poate fi acuzat de obstructionarea justitiei pentru ca incercat sa blocheze investigatia fostului director FBI atunci cand l-a concediat.In plus, consilierii presedintelui sustin ca publicul american e convins ca FBI nu e o institutie de incredere, astfel ca acest argument ar putea fi folosit si pent ...citeste mai departe despre " Trump i-a pus gand rau procurorului Muller, care ancheteaza relatia sa cu Rusia. Capul cui urmeaza sa cada? " pe Ziare.com