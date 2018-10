"Noi protejam Arabia Saudita. Veti spune ca ei sunt bogati. Iar eu il iubesc pe rege, pe regele Salman. Insa i-am spus: rege - noi te protejam - n-ai putea sa fii acolo mai mult doua saptamani fara noi - tu trebuie sa platesti pentru armata ta", a spus Trump la un miting de sustinere in Southaven, statul Mississippi.Trump nu a precizat cand i-a spus asta regelui saudit, relateaza miercuri Reuters.In pofida afirmatiilor sale, administratia Trump are o relatie apropiata cu Arabia Saudita, pe care o considera un scut impotriva ambitiilor Iranului din regiune.Prima oprire a lui Trump in turneul sau international de anul trecut in calitate de presedinte al SUA a fost Arabia Saudita.In discursul rostit la Adunarea Generala a ONU de la New York, Donald Trump a afirmat ca membrii OPEC, din care face parte si Arabia Saudita, "jecmanesc ca de obicei restul lumii"."Noi aparam multe dintre aceste natiuni pentru nimic si apoi ei profita de noi, oferindu-ne preturi ridicate la petrol. Nu e bine. Noi dorim ca ei sa renunte la cresterea preturilor, vrem ca ei sa inceapa sa scada preturile", a mai spus Trump. ...citeste mai departe despre " Trump i-a spus regelui Arabiei Saudite ca n-ar rezista la putere doua saptamani fara SUA: Trebuie sa platesti! " pe Ziare.com