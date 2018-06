Oferta ar fi fost facuta in timpul unei intalniri cand Macron a vizitat Casa Alba in aprilie, arata The Guardian, care citeaza Washington Post."De ce nu parasesti Uniunea Europeana?", l-ar fi intrebat Trump pe Macron, inainte sa ii sugereze ca SUA ar putea oferi Frantei un acord bilateral substantial.Se pare ca Trump i-ar fi promis lui Macron conditii mai bune in privinta exporturilor.Reporterul WP, Josh Rogin, care a dezvaluit informatia, a citat doi oficiali sub protectia anonimatului.Nici Casa Alba, nici Palatul Elysee nu au confirmat informatia.Citeste si:Vizita lui Emmanuel Macron in SUA, o ploaie de primavara care a trezit la viata Casa AlbaStrangerea ciudata de mana dintre Macron si Trump, explicata de presedintele francezA.G. ...citeste mai departe despre " Washington Post: Trump i-a propus lui Macron sa scoata Franta din UE. Ce i-a oferit in schimb " pe Ziare.com