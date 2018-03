"Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va fabrica de otel in America si veti beneficia si de reduceri de taxe", a declarat Trump.Dupa mai multe zile de intense speculatii, Trump a semnat, la Casa Alba, documentele controversate care marcheaza o schimbare protectionista clara, noteaza AFP, la 13 luni de la preluarea puterii.Decizia de joi a fost anuntata in aceeasi zi in care 11 state au resuscitat, in Chile, Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), considerat terminat in urma cu un an odata cu retragerea Statelor Unite.Aceste taxe, de 25% pe importurile de otel si de 10% pentru cele de aluminiu, vor intra in vigoare in 15 zile. Canada , primul partener comercial si primul furnizor de otel al Statelor Unite, va fi totusi exceptata "pentru moment", la fel ca si Mexicul. O decizie pe termen mediu privind cele doua tari vecine SUA va depinde in special de rezultatul negocierilor in curs asupra Acordului de liber-schimb nord-american (NAFTA).Potrivit unui oficial al executivului american, toate tarile vizate vor putea incepe discutii cu Statele Unite pentru a negocia, la randul lor, o eventuala exceptare.Citeste si:Trump anunta tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. Bursa se prabuseste de teama unui razboi comercial cu ChinaUE ameninta cu o reactie ferma, dupa ce Trump a anuntat ca majoreaza substantial tarifele la importurile de otel si aluminiuEuropa vrea sa impuna tarife pentru motocicletele Harley-Davidson si blugii Levi's, ca reactie la taxele vamale anuntate de TrumpRazboiul pe tarifele comerciale continua: Trump ameninta UE ca va suprataxa masinile produse in EuropaTaxele vamale simetrice cu care se ameninta reciproc Trump si UE ar putea fi ilegale ...citeste mai departe despre " Trump ignora avertismentele si creste taxele pentru importurile de otel si aluminiu: Daca vreti sa le evitati, instalati-va fabrica in SUA " pe Ziare.com