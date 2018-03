Washingtonul a afirmat ca poate contracara atacuri si a transmis cetatenilor americani sa fie linistiti."Nu suntem surprinsi de afirmatiile (lui Vladimir Putin - n.red.), iar poporul american trebuie sa fie sigur ca suntem pregatiti in totalitate", a declarat joi seara Dana White, purtatorul de cuvant al Departamentului american al Apararii.Vladimir Putin a afirmat joi ca un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat."Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei sau a aliatilor ca fiind un atac nuclear impotriva natiunii noastre. Riposta va fi imediata si cu toate efectele aferente", a declarat Vladimir Putin intr-un discurs rostit joi in Parlamentul de la Moscova."Noi le-am transmis de nenumarate ori partenerilor nostri ca vom lua masuri ca reactie la instalarea sistemelor antiracheta americane. In pofida tuturor problemelor cu care ne-am confruntat, Rusia a fost si ramane o putere nucleara. Nu ne-a ascultat nimeni, trebuie sa ne asculte acum", a adaugat Putin.Liderul de la Kremlin a atras atentia ca armata Rusiei are o racheta invincibila, care "poate atinge orice zona din lume", neputand fi oprita de sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Europa si Asia "Dar trebuie sa fie foarte clar: Rusia nu intentioneaza sa atace pe nimeni. Nu este necesar sa cream noi amenintari in lume, ci vrem sa stam la masa negocierilor si sa colaboram pentru innoirea sistemului international de securitate", a subliniat Vladimir Putin.Citeste si:SUA si Rusia, o noua criza. Kremlinul ascunde pierderile suferite in confruntarea cu americaniiPentagonul are o noua strategie de aparare dupa 10 ani: Teroristii nu mai sunt o prioritate, ci Rusia si China . Reactia Moscovei ...citeste mai departe despre " Trump ii asigura pe americani ca sunt in siguranta, dupa amenintarile lui Putin " pe Ziare.com