Trump ii cere procurorului general sa opreasca investigatia privind ingerintele Rusiei

"Este o situatie teribila, iar procurorul general Jeff Sessions trebuie sa opreasca acum aceasta vanatoare de vrajitoare inscenata, inainte de a continua sa afecteze si mai mult imaginea tarii noastre. Bob Mueller este controversat in totalitate, iar cei 17 democrati furiosi care ii fac treaba murdara sunt o rusine pentru Statele Unite!", a transmis Donald Trump miercuri pe Twitter ..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA !- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018Procesul lui Paul Manafort, sef al fostei echipe de campanie electorala a lui Donald Trump, a inceput de doua zile.Jeff Sessions, secretar al Justitiei si procuror general, l-a sustinut pe Donald Trump in campania electorala din 2016. Jeff Sessions s-a recuzat din investigatia privind ingerintele ruse, aceasta fiind monitorizata de procurorul general adjunct, Rod Rosenstein.Donald Trump a reiterat, marti, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala din anul 2016, argumentand ca oricum nu ar fi vorba de o infractiune."Contactele nu sunt infractiune, dar nu conteaza, deoarece nu au existat contacte (cu exceptia celor ale escroacei Hillary si ale democratilor)! ", a transmis Donald Trump pe Twitter."Contactele" cu o anumita persoana sau entitate nu constituie infractiune din punct de vedere juridic, dar procurorul special Robert Mueller investigheaza activitati de coordonare intre entitati guvernamentale ruse si echipa de campanie electorala a lui Donald Trump, ceea ce ar putea atrage acuzatii privind o conspiratie.Expertii atrag atentia ca depistarea colaborarii cu o putere straina in campania electorala poate atrage numeroase acuzatii. Donald Trump a negat in mai multe randuri ca a avut contacte cu Rusia in campania electorala din 2016. ...citeste mai departe despre " Trump ii cere procurorului general sa opreasca investigatia privind ingerintele Rusiei " pe Ziare.com