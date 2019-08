"Iranul are probleme financiare grave. Vor cu disperare sa negocieze cu Statele Unite, dar primesc semnale contradictorii din partea celor care pretind ca ne reprezinta, inclusiv din partea presedintelui Frantei, Emmanuel Macron", a afirmat Donald Trump joi seara prin Twitter "Stiu ca Emmanuel Macron are intentii bune, asa cum au si altii, dar nu vorbeste nimeni in numele Statelor Unite, ci doar Statele Unite. Nu este autorizat nimeni in niciun fel ori forma sa ne reprezinte!", a atras atentia liderul de la Casa Alba.Donald Trump a intensificat presiunile diplomatice, economice si militare asupra Iranului, dar vrea dialog cu Teheranul pe tema programului nuclear. Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a anuntat recent ca a refuzat invitatia de a se intalni cu Donald Trump la Casa Alba.Emmanuel Macron sustine in continuare Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul si discuta frecvent cu presedintele iranian, Hassan Rohani.Relatiile Statelor Unite cu Iranul sunt tensionate din cauza sanctiunilor impuse de Administratia Donald Trump dupa retragerea din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Teheranul. Presedintele SUA vrea limitarea activitatilor nucleare si balistice iraniene. Tensiunile s-au amplificat dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana. ...citeste mai departe despre " Trump il acuza pe Macron ca transmite semnale contradictorii Iranului " pe Ziare.com