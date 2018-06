"Nu a existat nicio complicitate cu Rusia (mai putin in cazul democratilor) . Cand se va termina aceasta vanatoare de vrajitoare scumpa?", a scris sambata, intr-un mesaj postat pe Twitter , locatarul Casei Albe."Procurorul special/Departamentul Justitiei divulga Presei Fake News scrisorile avocatilor mei? N-ar trebui sa ancheteze coruptia democrata?", continua el.There was No Collusion with Russia (except by the Democrats) . When will this very expensive Witch Hunt Hoax ever end? So bad for our Country. Is the Special Counsel/Justice Department leaking my lawyers letters to the Fake News Media? Should be looking at Dems corruption instead?- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2018Ziarul New York Times (NYT) a publicat sambata o scrisoare de 20 de pagini trimisa de echipa de avocati a presedintelui american lui Robert Mueller in ianuarie si una trimisa in iunie 2017.In aceste scrisori, consilieri juridici ai presedintelui se opun ca acesta sa fie interogat de catre anchetatori, afirmand ca "in sistemul nostru politic presedintele nu poate fi disponibil sa fie interogat".Ei argumenteaza, de asemenea, ca Donald Trump nu poate sa fie acuzat de obstructionarea justisiei, pentru ca are puterea constitutionala de a pune capat anchetei supervizate de Ministerul Justitiei. ...citeste mai departe despre " Trump il ataca pe procurorul insarcinat sa-l investigheze: N-ar trebui sa ancheteze coruptia democrata? " pe Ziare.com