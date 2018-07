"In drum spre Helsinki, Finlanda , abia astept intalnirea de maine cu presedintele Putin", a scris Trump pe Twitter, dupa ce a parasit aeroportul Prestwick din Glasgow, cel mai mare oras al Scotiei, la bordul Air Force One."Din nefericire, indiferent de cat de bine imi merge la summit, chiar daca mi-ar da marele oras al Moscovei ca recompensa pentru toate pacatele si relele comise de Rusia de-a lungul anilor, m-as intoarce la critici spunandu-mi-se ca nu este suficient - ca ar fi trebuit sa primesc si Sankt Petersburg!", a mai scris Trump.Heading to Helsinki, Finland - looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit , if I was given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia...- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 iulie 2018"O mare parte din presa noastra este intr-adevar dusman al poporului si tot ceea ce stiu sa faca democratii este sa reziste si sa obstructioneze! Din acest motiv exista atata ura si disensiuni in tara noastra - dar intr-un anumit moment ne vom vindeca!", a adaugat presedintele american. ...citeste mai departe despre " Trump, in drum spre Helsinki, ataca iar presa: Este dusmanul poporului. Daca Putin mi-ar da Moscova, ar cere si Sankt Petersburgul " pe Ziare.com