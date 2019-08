"Toate proprietatile si interesele guvernului Venezuelei din SUA sunt blocate si nu pot fi transferate, platite, exportate, retrase sau utilizate in alt mod", se mentioneaza in ordinul executiv, citat de Reuters si AFP."Am hotarat ca este necesar sa blocam proprietatile guvernului Venezuelei, din cauza continuarii uzurparii puterii de catre regimul ilegitim al lui Nicolas Marudo", a apreciat Donald Trump, intr-o scrisoare trimisa de Casa Alba sefei democrate a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi.Administratia Trump a intensificat presiunea asupra regimului de la Caracas, intr-o tentativa de a-l inlatura de la putere pe presedintele Nicolas Maduro.SUA si cele mai multe state din America latina si democratii occidentale au cerut ca Maduro sa se retraga si l-au recunoscut pe liderul Opozitiei, Juan Guaido, drept presedintele interimar al tarii. China si Rusia au continuat, insa, sa-l sustina pe Maduro, ceea ce l-a determinat pe consilierul pentru securitate nationala John Bolton sa avertizeze, luni, cele doua state impotriva unei eventuale cresteri a sprijinului financiar pentru el, noteaza dpa.Vezi si: SUA anunta ca armata americana va interveni in Venezuela, daca va fi necesar ...citeste mai departe despre " Trump ingheata bunurile guvernului Venezuelei de pe teritoriul SUA " pe Ziare.com