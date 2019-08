"Este mai important sa fie Rusia . Multe dintre subiectele despre care vorbim au legatura cu Rusia, as vedea-o revenind la G8", a declarat Trump presei la Casa Alba, adaugand ca ar sustine o revenire a Moscovei la G8 daca se face o propunere in acest sens, relateaza AFP.Membrii G7 ( Germania Canada , SUA, Franta Japonia si Regatul Unit) urmeaza sa se reuneasca din nou in acest weekend la Biarritz, in sud-vestul Frantei, pentru un summit care se anunta tensionat din cauza dezacordurilor dintre Trump si aliatii sai pe numeroase probleme ( Iran , Siria, acordul de la Paris privind schimbarile climatice etc.).De la anexarea Crimeii in 2014, Rusia a fost exclusa din G8, care a devenit astfel G7.La randul sau, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a apreciat in iunie ca "fara un progres clar si tangibil privind procesul de la Minsk" (pentru a opri luptele in estul Ucrainei) "nu poate exista o reformare a G8".Donald Trump a fost adesea criticat in Statele Unite, chiar si in propria tabara, pentru indulgenta manifestata fata de Rusia si Vladimir Putin Echipa de campanie a miliardarului republican a fost suspectata de colaborare cu Rusia la alegerile prezidentiale din 2016. ...citeste mai departe despre " Trump insista in favoarea Rusiei si spune ca ar trebui reprimita in G8 " pe Ziare.com