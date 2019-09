Trump interzice tigarile electronice cu arome. FDA: Imbolnavirile, cauzate de lichidul cu extract de marijuana si vitamina E

Donald Trump le-a declarat jurnalistilor de la Casa Alba ca este nevoie de masuri "foarte, foarte puternice" in privinta tigarilor electronice, intrucat acestea reprezinta un pericol pentru "copiii nevinovati", informeaza Mediafax.La randul sau, secretarul american al Sanatatii, Alex Azar, a anuntat ca Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) va redacta in urmatoarele saptamani o serie de reglementari in privinta acestor dispozitive.FDA a anuntat anterior ca imbolnavirile sunt cauzate de utilizarea lichidelor cu extract de marijuana procurate de pe piata neagra."Asociatia Industriei de Vaping din Romania (AIV) doreste sa informeze opinia publica, despre concluziile preliminare ale FDA, referitoare la cazurile de imbolnavire in lant din SUA, care initial au fost atribuite in mod eronat vapingului - https://www.fda.gov/consumers/consumerupdates/vaping-illnesses-consumers-can-help-protect-themselves-avoiding-tetrahydrocannabinol-thccontaining.Reamintim ca prezentarea acestor cazuri de catre mass-media romaneasca si de anumite personalitati din lumea medicala, a fost de un alarmism absolut gratuit, fiind insotita de afirmatii de genul 'Tigarile electronice pot cauza moartea' si de o serie de asertiuni absolut surprinzatoare: pe langa reluarea ideii ca vapingul ar fi de vina pentru aceste imbolnaviri (desi investigatia era inca in curs), a aparut si recomandarea catre adulti de a evita vapingul.Agentia Alimentelor si Medicamentelor din SUA (FDA) a emis un comunicat prin care ofera consumatorilor informatii utile pentru a se proteja, in timp ce continua sa investigheze cazurile recente de imbolnavire, soldate cu o serie de decese. Potrivit FDA, multe dintre esantioanele testate ca parte a investigatiei in curs, contin tetrahidrocanabinol (sau THC, o componenta psihoactiva a plantei de marijuana) si, de asemenea, cantitati semnificative de acetat de vitamina E, provenite de pe piata neagra.Acetatul de vitamina E este o substanta prezenta in produsele de larg consum, sau in suplimentele alimentare, dar datele referitoare la efectele inhalarii sale sunt limitate. Cel putin unul dintre decesele facute publice pare sa fi fost cauzat de produse ilicite pentru vapat care contin T ...citeste mai departe despre " Trump interzice tigarile electronice cu arome. FDA: Imbolnavirile, cauzate de lichidul cu extract de marijuana si vitamina E " pe Ziare.com