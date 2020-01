"Iranul nu va avea niciodata arma nucleara!", a postat pe Twitter presedintele american, care si-a inmultit mesajele de amenintare fata de Republica Islamica dupa uciderea, intr-un raid american la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, relateaza AFP.Donald Trump a decis in 2018 retragerea unilaterala a SUA din acordul nuclear iranian incheiat in 2015 intre Teheran si cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU China , SUA, Franta , Marea Britanie si Rusia ) plus Germania In acest text, care nu mai atarna decat de un fir de par, Iranul accepta sa reduca drastic activitatile nucleare, de o maniera care sa dovedeasca ca acestea nu au un scop militar, in schimbul ridicarii unei parti a sanctiunilor economice internationale care ii asfixiau economia.Iranul a repetat totusi inca o data duminica ca este gata, in cazul unei schimbari de politica a Washingtonului, sa revina la aplicarea deplina si integrala a angajamentelor sale.IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020Vezi si: UE "regreta profund" ultimul anunt al Iranului privind programul nuclearEliminarea lui Soleimani si relatiile transatlanticeInlocuitorul generalului Soleimani anunta ca obiectivul sau este alungarea SUA din regiune"Moarte Americii" au scandat iranienii la funerariile lui Soleimani. Fiica sa a anuntat "zile negre" pentru SUA: Nebunule Trump, sa nu crezi ca s-a terminat! ...citeste mai departe despre " Trump: Iranul nu va avea niciodata arma nucleara! " pe Ziare.com