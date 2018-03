Trump l-a dat afara pe secretarul de Stat, dupa ce a acuzat Rusia in cazul spionului ucis la Londra

Decizia vine in contextul in care Tillerson a acuzat Rusia in cazul spionului ucis saptamana trecuta la Londra.Locul lui Tillerson la Departamentul de Stat va fi luat de Mike Pompeo, actualul sef al CIA, iar agentia de spionaj a americanilor va fi condusa de adjunctul Gina Haspel.Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018Rusia este "cel mai probabil" responsabila pentru atacul cu o substanta neurotoxica asupra unui fost agent secret rus care traia in Marea Britanie, a spus, luni, Rex Tillerson.Declaratia a venit la cateva ore dupa ce premierul britanic a dispus convocarea ambasadorului rus si a amenintat cu o riposta puternica. Sefa Guvernului britanic i-a dat termen ambasadorului rus sa raspunda acuzatiilor, pana la sfarsitul zilei de marti."Nu exista niciodata o justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean privat pe teritoriul unei natiuni suverane - si suntem indignati ca Rusia pare sa fi reluat un astfel de comportament", a declarat Rex Tillerson, secretarul american de Stat, citat de DPA.Reactia MoscoveiMoscova a catalogat, luni, drept un "spectacol de circ" acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skropal.Acuzatiile vizand Rusia reprezinta "alta campanie de informatii si politica bazata pe provocare", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata de agentii ruse de presa.Zaharova a catalogat drept un "spectacol de circ in Parlamentul britanic" acuzatiile premierului britanic Theresa May.Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti pe 4 martie pe o banca, la Salisbury, in sudul Angliei, unde locuia fostul spion.Condamnat in 2006 dupa ce a fost gasit vinovat ca a livrat informatii Marii Britanii, fostul colonel GRU a fost schimbat in 2010 alaturi de alti trei agenti dubli cu spioni rusi arestati in Statele Unite.Fostul spion si fiica sa au fost otraviti cu un agent neurotoxic, o substanta chimica ce actioneaza asupra sistemului nervos ...citeste mai departe despre " Trump l-a dat afara pe secretarul de Stat, dupa ce a acuzat Rusia in cazul spionului ucis la Londra " pe Ziare.com