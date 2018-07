"Presedintele Trump i-a cerut lui @Ambjohnbolton (John Bolton, consilierului lui Trump pentru securitate nationala - n.red.) sa il invite pe presedintele Putin la Washington, la toamna, iar aceste discutii au deja loc", a scris Sanders.In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.- Sarah Sanders (@PressSec) July 19, 2018Trump afirmase, cu cateva ore mai devreme, ca asteapta cu nerabdare a doua intalnire cu Putin.Despre prima, care a avut loc luni, la Helsinki, presedintele american a afirmat ca "a fost un mare succes, mai putin pentru adevaratul dusman al poporului, Media de Fake News (stiri false - n. red.) ".Tot prin intermediul Twitter, presedintele american a afirmat ca el si omologul sau rus ar urma sa puna in aplicare "o parte din numeroasele lucruri pe care le-am discutat, intre care oprirea terorismului, securitate pentru Israel , proliferarea nucleara, atacurile informatice, comertul, Ucraina, pacea din Orientul Mijlociu, Coreea de Nord si altele".The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018Citeste si:Trump se lauda cu discutiile cu Putin pe limitarea proliferarii atomice, Rusia deja testeaza arme nucleare noiDupa ce a umilit Europa , Trump s-a inclinat in fata lui Putin. Presa externa scrie despre "sarutul umed" al liderului americanTrump crede ca Rusia a sistat actiunile contra SUA: Niciun presedinte nu a fost vreodata la fel de dur ca mineCum a aruncat FBI in aer planurile lui Trump de a relansa relatiile SUA-Rusia ...citeste mai departe despre " Trump l-a invitat pe Putin la Washington " pe Ziare.com