Trump l-a sunat pe Putin sa-l felicite si spune ca se vor vedea curand. Nimic despre spionul otravit

In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina, Siria si Coreea de Nord."Am avut o conversatie foarte buna", a notat el. Referindu-se la cursa inarmarilor dintre Washington si Moscova, Trump a estimat ca aceasta "scapa de sub control", dar a asigurat ca "noi ramanem de departe mult mai puternici decat orice tara din lume", facand referire la Statele Unite.Nimic despre spionul otravitVladimir Putin a fost reales triumfator duminica pentru un al patrulea mandat, cu 76,7% din voturi. Spre deosebire de mesajele de la liderii tarilor aliate, precum China sau India , occidentalii au intarziat sa il felicite, intr-un context de tensiuni Est-Vest agravate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Anglia Intrebat de agentia Interfax daca subiectul acestui atac a fost abordat in discutie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a raspuns: "Nu"."O atentie deosebita a fost acordata chestiunii organizarii unei posibile intalniri la cel mai inalt nivel", a precizat Kremlinul.