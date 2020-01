Trump mai da 7,2 miliarde de dolari din bugetul Pentagonului pentru zidul de la frontiera cu Mexicul

Aceste noi fonduri vor permite executivului sa construiasca circa 1.400 de kilometri de zid la frontiera dintre Mexic si Statele Unite, care masoara aproximativ 3.170 km, a indicat publicatia americana, transmite EFE.Trump a mai folosit si in alte randuri fonduri ale Pentagonului, destinate infrastructurii si luptei antidrog, pentru a construi zidul, una din promisiunile de prim-plan cu care a ajuns la putere in 2016 si pe care insista si pentru alegerile prezidentiale din acest an.In total, liderul de la Casa Alba a redirectionat 18,4 miliarde de dolari pentru zidul de la granita.In decembrie, Congresul SUA a aprobat un pachet bugetar de 1,4 trilioane de dolari, care includea o alocare de 1,375 miliarde pentru zid, aceeasi cifra aprobata de Congres in 2018, sfidandu-l pe Trump, ceea ce a dus la cea mai lunga inchidere a administratiei din istorie.In final, dupa 35 zile de inchidere, presedintele a fost de acord cu redeschiderea administratiei, dar a declarat o urgenta nationala, prin care a realocat pentru zid circa 6,6 miliarde de dolari de la Pentagon si Departamentul Trezoreriei, fapt ce a dat nastere la mai multe litigii.La nivel juridic, procesele continua si, in urma cu doar o luna, o instanta din El Paso (Texas) a decis ca a fost incalcata legea de catre Casa Alba prin folosirea de fonduri ale Pentagonului pentru constructia zidului.Drept urmare, aceasta instanta a inghetat 3,6 miliarde de dolari pe care executivul ii destinase zidului de la frontiera.Trump s-a confruntat cu dificultati in finantarea zidului deoarece, in SUA, Congresul este cel ce decide cu privire la buget si, in prezent, acesta este divizat: republicanii domina Senatul, in timp ce opozitia democrata are majoritatea in Camera Reprezentantilor.Democratii se opun zidului si au pus multa presiune pe legislativ pentru ca Trump sa nu-l poata construi.Citeste si:Imigrantii si traficantii mexicani taie cu fierastraul zidul lui Trump pentru a trece in SUA (Video)Zidul lui Trump ar putea distruge 17 situri arheologice la frontiera cu Mexicul ...citeste mai departe despre " Trump mai da 7,2 miliarde de dolari din bugetul Pentagonului pentru zidul de la frontiera cu Mexicul " pe Ziare.com