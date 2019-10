Trump merge in dosarul Ucraina mai departe decat Nixon in scandalul Watergate - analiza

"Nu imi pasa de campania lui Biden. Imi pasa de coruptie", a declarat vineri Trump intr-o conferinta de presa de 23 de minute, in care a pronuntat cuvantul "coruptie" de 27 de ori.Intrebat daca a cerut vreunui guvern sa investigheze fapte de coruptie care nu ii implica pe adversarii sai politici, Trump s-a blocat. "Va trebui sa verificam", a raspuns presedintele.El a sustinut ca nu a fost nimic in neregula cu solicitarea sa adresata unei puteri straine de a ancheta un fost vicepresedinte american - neacuzat de altii pentru vreo infractiune -, cu conditionarea ajutorului militar american aprobat de Congres sau cu o vizita promisa la Casa Alba pentru a obtine in schimb ce urmarea.Trump a facut aceasta schimbare de tactica constrans, dupa ce recent au fost publicate documente ale unor diplomati americani in Ucraina care i-au subminat direct afirmatiile anterioare. El a sustinut in mod repetat ca nu a urmarit un schimb de servicii, mai precis sprijinul SUA pentru razboiul guvernului de la Kiev cu insurgentii pro-rusi din estul tarii in schimbul patarii reputatiei unui potential candidat democrat la scrutinul prezidential de anul viitor.Conform unui memorandum al Casei Albe referitor la un apel telefonic din 25 iulie, Trump i-a cerut presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ceea ce el a numit "o favoare" - o ancheta asupra lui Biden si a unui presupus rol al Ucrainei in sprijinirea taberei democrate la alegerile din 2016 din SUA.Nicio dovada nu indica faptul ca Biden, care a facut mai multe vizite in Ucraina in calitate de vicepresedinte, a comis infractiuni. De asemenea, nu a aparut nicio dovada care sa sustina teoriile conspirationiste ale dreptei politice, potrivit carora Ucraina, nu Rusia , a intervenit in scrutinul din 2016.Dupa ce a refuzat furios, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, sa spuna ce a dorit de la Ucraina, Trump a decis sa treaca la ofensiva. El a spus joi ca a cerut - si inca urmareste - o ancheta asupra lui Biden. A mers chiar mai departe, cerand public Chinei sa gaseasca ceva si despre familia Biden.Pentru democrati ...citeste mai departe despre " Trump merge in dosarul Ucraina mai departe decat Nixon in scandalul Watergate - analiza " pe Ziare.com