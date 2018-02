Trump nu ar inarma toti profesorii, doar 20%: Ar putea reactiona cand un individ bolnav cu intentii rele intra in scoala

"O scoala fara arme este un magnet pentru oameni rai", a spus Trump."Nu am spus niciodata ca ar trebui sa le dam arme profesorilor asa cum au informat CNN si NBC. Ce am spus a fost ca ar trebui sa luam in calcul posibilitatea de a da arme profesorilor care au o pregatire militara in spate, doar celor mai buni. Aproximativ 20% dintre profesori ar putea raspunde atunci cand vine un individ bolnav la o scoala cu intentii rele", a scris presedintele intr-o postare pe Twitter I never said "give teachers guns" like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving "concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience - only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018....immediately fire back if a savage sicko came to a school with bad intentions. Highly trained teachers would also serve as a deterrent to the cowards that do this. Far more assets at much less cost than guards. A "gun free" school is a magnet for bad people. ATTACKS WOULD END!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018"Profesorii cu o pregatire excelenta i-ar descuraja si pe lasii care fac asemenea lucruri. Un avantaj important care ar costa mai putin decat gardienii. O scoala fara arme este un magnet pentru oameni rai. Atacurile s-ar opri! Istoria arata ca atacurile din scoli dureaza in medie trei minute. Politiei ii ia intre cinci si opt minute sa ajunga la locul faptei.Profesorii doritori si cu o pregatire excelenta ar rezolva aceasta problema imediat, inainte sa ajunga politia. Un avantaj extraordinar!", a adaugat Trump.....If a potential "sicko shooter" knows that a school has a large number of very weapons talented teachers (and others) who will be instantly shooting, the sicko will NEVER attack that school. Cowards won't go there...problem solved. Must be offensive, defense alone won't work!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018Limbajul folosit de Trump in explicatiile sale online este unul diferit fata de cel de miercuri, de la discursul sustinut in fata supravietuitorilor si familiilor ...citeste mai departe despre " Trump nu ar inarma toti profesorii, doar 20%: Ar putea reactiona cand un individ bolnav cu intentii rele intra in scoala " pe Ziare.com