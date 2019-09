Trump nu vrea sa se intalneasca cu presedintele Iranului la Adunarea Generala a ONU: Nu cred ca suntem pregatiti

"Nu doresc sa ma intalnesc cu el. Nu cred ca suntem inca pregatiti sa ne intalnim", a spus Trump. "Nu exclud niciodata nimic, dar as prefera sa nu ma intalnesc cu el", a declarat liderul de la Casa Alba la bordul Air Force One.Hassan Rouhani a declarat luni ca nu se va intalni cu Donald Trump cu prilejul Adunarii Generale a ONU de la New York.Ministrul de Externe iranian Mohammad Javad Zari a declarat marti ca SUA sunt "intr-o stare de negare" a realitatii atunci cand acuza Teheranul ca este responsabil de atacurile revendicate de rebelii yemeniti asupra instalatiilor petroliere saudite, relateaza AFP."SUA sunt intr-o stare de negare daca cred ca victimele yemenite ale celor mai grave crime de razboi timp de patru ani si jumatate nu ar face totul pentru a riposta", a postat pe Twitter seful diplomatiei iraniene, facand aluzie la victimele coalitiei conduse de Arabia Saudita in Yemen."Poate sunt stanjeniti de faptul ca sutele de miliarde de dolari (referire la vanzarile de arme ale Washingtonului catre Riad) nu au interceptat tirurile yemenite. Dar sa acuze Iranul nu va schimba nimic", a adaugat el."SUA nu sunt furioase cand aliatii lor bombardeaza fara mila copii in Yemen timp de peste patru ani, cu armele lor si asistenta lor militara. Dar se enerveaza teribil atunci cand victimele reactioneaza in singurul mod care este posibil, impotriva rafinariilor de petrol ale agresorilor", scrie Zarif intr-un alt mesaj."Sa puna capat razboiului este singura solutie", da el asigurari, potrivit AFP.Citeste si:Atacul din Arabia Saudita: Presedintele iranian spune ca rebelii yemeniti doar s-au aparat. Trump da vina in continuare pe IranSUA au publicat imagini din satelit care ar dovedi ca Iranul a atacat instalatiile petroliere din Arabia SauditaIranul ameninta SUA: Bazele si navele americane se afla in raza de actiune a rachetelor noastreAtacul cu drone asupra a doua instalatii petroliere: SUA acuza Iranul, Arabia Saudita spune ca poate si vrea sa riposteze. Efecte la nivel mondial ...citeste mai departe despre " Trump nu vrea sa se intalneasca cu presedintele Iranului la Adunarea Generala a ONU: Nu cred ca suntem pregatiti " pe Ziare.com