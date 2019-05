Daca aceasta candidatura va fi confirmata de Congres, Barbara Barrett ii va urma unei alte femei, Heather Wilson, in functia de ministru adjunct al Apararii pentru armata aerului, relateaza AFP."Ea va fi excelenta" in aceasta functie, a subliniat presedintele american intr-un mesaj pe Twitter Sotia lui Craig Barrett, fost presedinte al gigantului american de componente electronice Intel , Barbara Barrett a fost ambasadoare la Helsinki in timpul presedintiei lui George W. Bush.Sotii Barrett sunt finantatori importanti ai Partidului Republican si Barbara a incercat fara succes sa obtina investitura partidului pentru postul de guvernator al statului Arizona.Fosta avocata pasionata de aeronautica, pilot experimentat, ea a prezidat pana in 2017 un centru de cercetare in aeronautica, Aerospace Corporation, si face parte printre altele din consiliul de administratie al Rand Corporation, un think tank apropiat Pentagonului.Heather Wilson, al carei nume a fost vehiculat pentru a-l inlocui pe Jim Mattis ca sef al Pentagonului, si-a anuntat demisia in martie, atunci cand a aparut posibil ca ministrul interimar al Apararii, Patrick Shanahan, sa fie mentinut in acest post. ...citeste mai departe despre " Trump numeste din nou o femeie la conducerea US Air Force " pe Ziare.com